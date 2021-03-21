Öğretmen korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Çarşamba ilçesi Yeşilırmak İlkokulu'nda Sınıf öğretmeni olarak görev yapan 52 yaşındaki Murat Dağcı yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesi 'nde vefat etti. Öğretmen Murat Dağcı'nın vefatı eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

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