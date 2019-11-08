Son Dakika Haberleri: Öğretmen Ligi Voleybol Bölge Müsabakalarında Kadınlarda Ankara Bölge Birincisi Oldu
Son Dakika Spor Öğretmen Ligi Voleybol Bölge Müsabakalarında Kadınlarda Ankara Bölge Birincisi Oldu

Öğretmen Ligi Voleybol Bölge Müsabakalarında Kadınlarda Ankara Bölge Birincisi Oldu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Bölge Birinciliği müsabakalarında kadınlarda İç Anadolu bölge birincisi Ankara oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Bölge Birinciliği müsabakalarında kadınlarda İç Anadolu bölge birincisi Ankara oldu.


Atatürk Spor Salonunda oynanan final müsabakalarının ardından Ankara takımı adını finale yazdırdı. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalarda 1. Ankara, 2. Kayseri, 3. Sivas ve 4. Aksaray oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle tarafından verildi. - KAYSERİ

voleybol, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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