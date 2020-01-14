Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar - Son Dakika
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Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar

6 saat önce

KARS'ta öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalarak sattıkları belirlenen 3 kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar, System.String[]

KARS'ta öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalarak sattıkları belirlenen 3 kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay 5 Ocak günü Merkez Mahallesi Rıfat Ağa Sokaktaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin boş bırakılan öğretmen lojmanlarında meydana geldi. Lojmanların kalorifer peteklerinin çalınması üzerine soruşturma başlatan polis, 13 Ocak günü şüpheli olarak A.B., B.A., ve U.C.'yi yakaladı. Polis, gözaltına aldığı şüphelilerin, çaldıkları petekleri hurdacı V.P.'ye sattığını belirledi. Çalıntı kalorifer petekleri okul yetkililerine teslim edilirken, şüpheliler A.B., B.A., ve U.C. bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
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