Öğretmen Mahinur ve öğrencileri, Ada'yı hayaline uçuracak - Son Dakika

Öğretmen Mahinur ve öğrencileri, Ada'yı hayaline uçuracak

08.10.2020 11:01

Muğla'da öğretmen Mahinur Göker Aktaş, öğrencilerin ve velilerin desteğiyle kaleme aldığı "Ada Hayaline Uçuyor" adlı kitapta anlattığı lösemi tedavisi gören Ada Su Zor'un Kapadokya'da sıcak hava balonuyla uçma hayalinin peşinden koşuyor.

Muğla'da öğretmen Mahinur Göker Aktaş, öğrencilerin ve velilerin desteğiyle kaleme aldığı "Ada Hayaline Uçuyor" adlı kitapta anlattığı lösemi tedavisi gören Ada Su Zor'un Kapadokya'da sıcak hava balonuyla uçma hayalinin peşinden koşuyor.

Fethiye ilçesi Bozyer Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Ada'ya iki yıl önce beyin tümörü teşhisi konuldu. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beynindeki tümör alınan çocuğun, daha sonra lösemi tedavisine başlandı.

Kemoterapi gören Ada'nın hikayesini öğrenen Ölüdeniz İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri ile velileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde Ada'ya yardımcı olmak istedi.

Sınıf öğretmeni Mahinur Göker Aktaş'ın, çocuğun hayat hikayesini kitaplaştırma fikrine veliler ve öğrencileri de destek verdi.

"Ada Hayaline Uçuyor" adlı kitabın görselleri de veliler ve sınıftaki öğrenciler tarafından çizildi.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve yardımseverlerin destekleriyle basımı yapılan kitap temmuzda satışa sunuldu.

Kitabın geliriyle çocuğa destek sağlanırken, tek hayali Kapadokya'da sıcak hava balonuyla uçmak olan küçük Ada da iyileşip bu hayalini gerçekleştireceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Ada'nın hayalini çizdiler

Öğretmen Mahinur Göker Aktaş, AA muhabirine, Ada'nın hikayesini bir veliden öğrenince bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.

Çocuğun hikayesini kitapta topladıklarını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz Ada'nın hayalini çizdiler. Tamamen öğrenci, veli ve öğretmen işbirliğiyle hazırlanmış bir proje. Burada çocuklarıma kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitabı sevdirmeyi de amaçladık. Ada'ya hastalığı sürecinde giderlerine katkıda bulunmak da istedik. Kitap satışa sunuldu. İnşallah Ada da bir an önce sağlığına kavuşur."

Ada, kitapta Milli Eğitim Bakanı ile uçuyor

Kitaptaki resimleri çizen Burcu Cunneen de Ada'nın hayalinden çok etkilendiklerini, projenin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Çocuklara iyiliği aşılamak istediklerini aktaran Cunneen, "Ada'mızın hayalinde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile tanışmak da vardı. Ben de balonun içinde Ada ile Ziya öğretmenimizi resmettim. Umarım gerçekten aynı balonda uçarlar ve hayalini yaşamış olur." dedi.

Ada'nın annesi Ayça Zor (32) ise sürecin zor kısmını atlattıklarını, kızının tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Hiç tanımadığı öğretmen ve velilerden Ada'nın hikayesinin yazılacağı haberini aldığında şaşırdığına değinen Zor, "Kitabın yazıldığını öğrenince çok sevindim. Onların desteğiyle bu zamana kadar geldik. Çok şükür iyi, tedaviye de cevap veriyor. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Mahinur ve öğrencileri, Ada'yı hayaline uçuracak
Öğretmen Mahinur ve öğrencileri, Ada'yı hayaline uçuracak
Öğretmen Mahinur ve öğrencileri, Ada'yı hayaline uçuracak
Öğretmen Mahinur ve öğrencileri, Ada'yı hayaline uçuracak

Kapadokya, Lösemi, Muğla, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmen Mahinur ve öğrencileri, Ada'yı hayaline uçuracak - Son Dakika

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