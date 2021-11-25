Üye Girişi
Öğretmen Mehmet Balcı kurduğu üniversitede törenle anıldı - Son Dakika

Öğretmen Mehmet Balcı kurduğu üniversitede törenle anıldı

25.11.2021 14:53
Öğretmen Mehmet Balcı kurduğu üniversitede törenle anıldı

Öğretmen Mehmet Balcı, kurucusu olduğu İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen törenle anıldı.

Öğretmen Mehmet Balcı, kurucusu olduğu İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen törenle anıldı. Törende, duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin kurucusu Mehmet Balcı, üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle anıldı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen tören de duygusal anlar yaşandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş ve öğrenciler adına Ender Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdi.

TÜM ÖĞRETMENLERİ RAHMETLE ANIYORUM

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka konuşmasına, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözüne dikkat çekerek başladı. Dodurka, "Öğretmenin tek sorumluluğu öğrenci yetiştirmek değil. Okul bitirmekle veya diploma almakla öğretmen olunamıyor. Sadece ders verip odasında oturmakla da öğretmen olunamıyor. Öğretmenliği yaşam biçimi olarak kabul edip, davranışlarıyla fedakarlıklarıyla idealleri ve amaçlarıyla topluma örnek olarak hayatını ve varlığını öğrencilerine dolayısıyla milletine adayarak öğretmen olunabilir. Tıpkı öğrenciler için canlarını hiçe sayan birçok öğretmenimiz gibi. Onlar Atatürk'ün yeni nesli emanet ettiği öğretmenlerdi. Hepsini rahmetle anıyorum" dedi.

Üniversitenin kurucusu öğretmen Mehmet Balcıyı da anan Prof. Dr. H. Tamer Dodurka şunları söyledi:

"Bazı öğretmenlerde idealleriyle, amaçlarıyla ve hikayeleriyle topluma örnek oldular. Varlıklarını öğrencilere adadılar ve topluma katkı sağladılar. Örneğin gençliğinden beri bir üniversite kurma ideali ile kendi kendine söz verip; "Öyle bir üniversite kuracağım ki üreten, dünyayı takip eden, bilgili gençler bu üniversiteden mezun olup vatanına milletine faydalı birer birey olacaktır" diyen ve gerçekten de bu sözü tutarak bugün binlerce öğrenciyi geleceğe hazırlayan kurucumuz Mehmet Balcı gibi... Mehmet Balcı sadece eğitim veren değil, üreten ve yaşayan bir üniversite başarılı bireyler yetiştirebilir diyerek üniversitemizin vizyonunu ortaya koymuştur. Bizler de onun kurduğu bu üniversite kadrosunda yer almaktan onur duyuyoruz."

Dodurka,"Bugün hayatta olmayan tüm öğretmenlerimizi aynı zamanda üniversitemizin kurucusu Sayın Mehmet Balcı'yı da rahmet ve şükran duygularımla anmak isterim. Bütün eğitim emekçilerinin öğretmenler gününü kutlar, içlerindeki "ışığının" hiç sönmemesini dilerim" dedi.

"HAYATINI GENÇLERİN EĞİTİMİNE ADAMIŞ BİR ÖĞRETMEN…"

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek,' "Öğretmen, her öğrencisini emekle besleyen, hayatını öğrencilere adayan ve aslında bugün hangi mesleğe sahip olursanız olun tüm meslek sahiplerini yetiştiren, medeniyetlerin temel taşıdır. 24 Kasım aslında; bir gün değil her gün minnettar olduğumuz öğretmenlerimize saygı ve sevgimizi en coşkulu hali ile gösterdiğimiz bir simgedir. Öğretmen olmak her bir öğrenciyi benimseyebilmek, onların hayatlarına dokunabilmektir.

İşe değil okula gitmektir öğretmen olmak. Kurucumuz Mehmet Balcı'da eğitime adanmış bir ömrün kahramanı bir matematik öğretmeniydi. Henüz bir üniversite öğrencisiyken eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere kurulmuş hayallerin gerçeğe dönüştüğü ve bugün binlerce öğrenciyi kucaklayan, eğitim seviyesi yüksek, özgüvenli, vatan millet sevgisi ile bezenmiş bireyler yetiştirmemize vesile oluyor. 35 yıl önce bir karış toprağa bir fidan dikerek yeşertmiş hayallerini. İşte o fidan; bugün İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak bir eğitim yuvası. Şimdi binlerce fidana gelecek inşaa ediyor" dedi.

Program, şiir dinletisi ve Mehmet Balcı'nın anısına hazırlanan özel video gösteriminin ardından sona erdi.


Öğretmen Mehmet Balcı kurduğu üniversitede törenle anıldı
Öğretmen Mehmet Balcı kurduğu üniversitede törenle anıldı

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Öğretmenler Günü, Mehmet Balcı, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmen Mehmet Balcı kurduğu üniversitede törenle anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir 16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı 15:43 Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

Son Dakika Haberleri
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
16:02 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
15:54 Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı         
16:20
Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı! Polis 3 saatte ikna edebildi Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı! Polis 3 saatte ikna edebildi         
16:07
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Akın akın geliyorlar! Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu Akın akın geliyorlar! Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu         
12:33
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:29:43. #1.11#
SON DAKİKA: Öğretmen Mehmet Balcı kurduğu üniversitede törenle anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement