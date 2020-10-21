Öğretmen Mektebi kapsamında seminerler devam ediyor - Son Dakika

Konya İnsan Mektebi kapsamında yürütülen Öğretmen Mektebi Projesi çerçevesinde düzenlenen online seminerler devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, projeyle öğretmenlerin mesleki ve sosyal açıdan kendilerini geliştirmelerine katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında video konferans yoluyla Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham Enveroğlu ile "Sanatla Eğitim" temalı söyleşi gerçekleştirildiği aktarıldı.

Söyleşisinde, sanatın görünenden daha fazla işlevi olduğunu vurgulayan Enveroğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklara küçük yaşlardan itibaren estetik ve duyarlılık kavramlarını aşılamalıyız. Eğitim süreci, sanatsal süreç, öğretmen de sanatkar olarak görülmeli. Çocukların çeşitli yönlerden gelişimini sağlayan sanatla eğitim, çocukların dünyaya bakış açılarını da değiştiriyor."