Metin Lokumcu Davasının Ertelenmesinin Ardından Lokumcunun Avukatı Sercan Aran: "Önümüzde Bir Grup Çevik Kuvvet ve Onların Amirleri Var. Ancak, Bu...

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Öğretmen Metin Lokumcu'nun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın bugün yapılan duruşmasının ardından Lokumcu'nun avukatı Sercan Aran, süreci değerlendirdi. Aran, "Yıllardır adalet mücadelesi veriyoruz bu davada asıl sorumlular yargılansın diye. Ancak, önümüzde bir grup çevik kuvvet ve onların amirleri var. Ancak, bu emri verenler şu anda yargılanmıyor. Lokumcu davasında adalet arayışımız ve mücadelemiz devam edecek" dedi.

Öğretmen Metin Lokumcu'nun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın sekizinci duruşmasında, eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve mevcut CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan tanık olarak dinlenildi.

Avukatların keşif yapılması ve dönemin kaymakamının tanık olarak dinlenilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, tutanak polislerinin dinlenilmesine karar vererek davayı 26-27 Ocak 2023 tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından Anka Haber Ajansı'na konuşan Lokumcu'nun avukatı Sercan Aran, şunları söyledi:

"Bugün yine Metin Lokumcu davasındaydık. Yeni başkanla başladığımız duruşmanın seyrinde önce 31 Mayıs 2011 günü Hopa'da yaşananları anlattık, yeni başkana ve heyete. Bunun akabinde de bir keşif talebinde bulunuldu. Olay yerinde bir keşif yapılarak sanıkların iddialarının aslında gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkarılmasını talep ettik. Sonrasında cumhuriyet savcısı bir bilirkişi raporu alınmasını istedi, iç güvenlik uzmanından oluşacak bir heyetten. Bu hususa da itiraz ettik. Çünkü, iş güvenlik uzmanı olarak addedilen bir meslek söz konusu değildir. Bunu ifade ettik itirazlarımızda. Böyle bir iç güvenlik uzmanından da rapor alınamayacağını, olayla alakalı da bir rapor alınacaksa da zaten kolluğu kolluğa şikayet edemeyeceğimiz için alanında uzman diğer belirttiğimiz heyetten bir bilirkişi raporu alınmasını istedik.

"EMNİYETİN TUTTUĞU OLAY TUTANAĞINDA İMZASI BULUNAN EMNİYET PERSONELİNİN TAMAMININ İFADESİNE BAŞVURULACAK"

Nihayetinde, mahkeme yaptığı yargılamanın neticesinde keşif talebimizi reddetti. Savcının talep ettiği bilirkişi raporu aldırılmasına yönelik talebi de reddetti. 31 Mayıs 2011 günü yaşanan olaylara emniyetin tuttuğu olay tutanağında imzası bulunan emniyet personelinin tamamının ifadesine başvurulmasına karar verdi. Bu sebeple de duruşma 26-27 Ocak 2023 tarihine ertelendi. Bu iki günde muhtemeldir ki olay tutanağında imzası bulunan kolluk personelinin tamamının ifadesi alınacak. Yine duruşmada o dönemin milletvekili olan ve yine milletvekili adayı olanlar dinlendi. Bu kişiler de olaya ilişkin görgülerini daha önce de ifade edildiği üzere anlattı.

"ÖNÜMÜZDE BİR GRUP ÇEVİK KUVVET VE ONLARIN AMİRLERİ VAR. ANCAK, BU EMRİ VERENLER ŞU ANDA YARGILANMIYOR"

Metin Lokumcu deresine, suyuna, çayına sahip çıkmak için maalesef katledildi ve öldürüldü 31 Mayıs 2011 günü. Yıllardır adalet mücadelesi veriyoruz bu davada asıl sorumlular yargılansın diye. Ancak, önümüzde bir grup çevik kuvvet ve onların amirleri var. Ancak, bu emri verenler şu anda yargılanmıyor. Lokumcu davasında adalet arayışımız ve mücadelemiz devam edecek."