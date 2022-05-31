Öğretmen Metin Lokumcu, Ölümünün 11. Yılında Hopa'da Anıldı - Son Dakika
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Öğretmen Metin Lokumcu, Ölümünün 11. Yılında Hopa'da Anıldı

31.05.2022 19:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine 31 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu, vefatının 11. yıl dönümünde Hopa’da anıldı.

UĞUR İSTANBULLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine 31 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu, vefatının 11. yıl dönümünde Hopa'da anıldı.

Artvin'de, CHP Hopa ve Artvin il başkanlıkları; ölümünün 11. yıl dönümünde öğretmen Metin Lokumcu için anma programı düzenledi. Lokumcu anmasına, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Çicek, CHP Kemalpaşa İlçe Bakanı Taner Çakır ve CHP'liler katıldı.

Lokumcu'nun mezarı başında yapılan anmanın ardından Hopa Parkı'nda bir araya gelen Hopalılar; "Dereler özgürdür, özgür akacak" sloganları eşliğinde Hopa Meydanı'na doğru yürüdü.

Hopa Parkı'nda konuşan Metin Lokumcu'nun avukatlarından Eray Güven, şunları söyledi:

"Daha sonraki ilk duruşmamızda biz sanıkların hepsini hazır bulunmasını aynı şekilde talep etmiştik. Mahkeme maalesef bu talebimizi yine kabul etmemişti ancak SEGBİS'te yapılan savunmada sorgu esnasında bu işin sağlıklı yürümediğini mahkemede ikna oldu ve sanıklar bir sonraki duruşmada mahkemeye getirilmiş oldu. Sonuçta huzura getirildikten sonra tabi olayın üzerinden çok zaman geçmesi açıkçası kendi savunma pozisyonlarını hazırlayabilmeleri açısından kendi aralarında iletişim olduğunu anlaşılmaktaydı.

Arada meslektaşımın koymuş olduğu tavırlarla sanıklar ufak tefe birbirlerine topu kaymakama ve birbirlerine atmaya ve olayın pozisyonu açıkçası ortaya çıkmış oldu. Şu an dosyamız halen daha sanık dinlenmeye Metin Lokumcu'nun bir rahatsızlığının olup olmadığının hususunda inceleme aşamasında devam ediyor. Bu dosyaya hepiniz destek veriyorsunuz, biz her ne kadar avukatlar olarak savunuyorsak da hukuki olarak mücadele versek de yürütmeye çalışıyorsak da sizlerin de desteği bu noktada önemli. Bir sonraki duruşmamız 1 temmuzda saat 09.30'da. Hepinizi Trabzon'da bulunmaya davet ediyoruz."

"POLİSİN GAZI, COPU VE SUYUYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ise şunları söyledi:

"Bu taciz uçuşu devam ederken hiçbir uyarı olmadan polisin gazı, copu, suyuyla karşı karşıya kaldık. Bütün bu alanlarda duran insanlar otelde işyerinde olan ve hatta arkada okuldaki öğrenciler bile okullarını terk etmek zorunda kaldılar. Evet Metin Lokumcu'nun katilini bulmaya çalışıyoruz ama ondan da önemli olan bir şey var, Metin Lokumcu neden öldü? Trabzon'da yapılan yargılamada bunun nedenini Dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü açıkladı. Söylüyorum devletin işleyişini bir bilen bir insan olarak söylüyorum. Böylesine boyutlu toplantılarda, mitingler, olaylar öncesi kamu görevlileri, güvenlik birimleri güvenlik toplantısı yapar. Burada açıklıyorum mahkemede söylendiği için Hopa'da yapılacak olan AKP mitinginin öncesindeki güvenlik toplantısında ne karar alındı biliyor musunuz arkadaşlar? Hopa'da miting yapmak güvenlik açısından sakıncalıdır. Devletin resmi kayıtlarında bu yazıyor ama buna rağmen bu miting yapıldı neden? Birileri Hopa'yı teslim almak, Hopa'yı sindirmek ve belki de geçmişte oluşan acısının hesabını sormak ne demek istediğimi biliyorsunuz."

Öğretmen Metin Lokumcu, Ölümünün 11. Yılında Hopa'da Anıldı
Öğretmen Metin Lokumcu, Ölümünün 11. Yılında Hopa'da Anıldı
Öğretmen Metin Lokumcu, Ölümünün 11. Yılında Hopa'da Anıldı
Öğretmen Metin Lokumcu, Ölümünün 11. Yılında Hopa'da Anıldı
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öğretmen Metin Lokumcu, Ölümünün 11. Yılında Hopa'da Anıldı - Son Dakika


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