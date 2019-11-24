Öğretmen Mustafa Okdemir'in adı Soma'da yaşatılacak

Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Konferans Salonu'na, İzmir'in Dikili ilçesinde yazlığında çatıdan düşerek hayatını kaybeden okulun matematik öğretmenlerinden Mustafa Okdemir'in adı verildi.

Lisede, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törene, Okdemir'in ailesi de katıldı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek, "Merhum öğretmenimizin adı görev yaptığı lisede konferans salonuna verilerek yaşatılacak. İlçemizin sevilen öğretmenlerinden Mustafa Okdemir'i rahmetle anıyor öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Okulda ayrıca öğretmenlere yönelik "Koçluk Teknikleriyle Etkili İletişim ve Motivasyon" konulu konferans düzenlendi.