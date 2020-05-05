Öğretmen, öğrenci ve veliler "Uyan ey gözlerim" şarkısı ile "Evde kal" çağrısı yaptı

KÜTAHYA - Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri "Evde kal, evde söyle" projeleri kapsamında Ramazan hediyesi olarak "Uyan ey Gözlerim" şarkısını seslendirdiler.

"Evde kalalım, Ramazan'ın manevi iklimini evlerimizde yaşayalım" tavsiyesiyle başlayan ve Ulucami görüntülerinin de bulunduğu video dinleyenlere manevi bir haz sunuyor. Ney, kabak kemane, ritm saz, tambur ve ut gibi enstrümanlarla eski ve yeni Müzik Öğretmenleri Mehmet Sevim, Furkan Akyel, Erhan Bozkurt, Cankat Tetik ile R. Oğuzhan Kavukçu'nun gerçekleştirdikleri müzik dinletisine öğrenci ve veliler de solist olarak katıldı.