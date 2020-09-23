Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı - Son Dakika

Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı

Çocuklara ve gençlere örnek olması gereken öğretmenlerin karıştığı olay pes dedirtti. İstanbul Şişli'de bir öğretmen husumetli olduğu meslektaşına iki öğrencisi ile birlikte "kaşar ve salatalık" yolladı. Öğretmen hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Şişli'de husumetli olduğu Esra Ş. adlı (28) öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde "kaşar ve salatalık" olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında "cinsel taciz' suçundan iddianame düzenlendi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi.

GELEN KARGO KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı. Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı

İstanbul, Taciz, Şişli, Atama, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:19

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı - Son Dakika

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