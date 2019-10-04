Öğretmen okul yolunda hayatını kaybetti

İki arkadaşın Çakmak Köyü İlkokulunda öğretmen oldukları, sabah okula gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Yozgat 'ın Boğazlıyan ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

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