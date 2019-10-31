Öğretmen önlükleri yeniden tasarlandı

ANKARA - Ünlü modacılar Ayşe ve Ece Ege'nin tasarladığı yeni öğretmen önlükleri, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı programla kamuoyuna tanıtıldı.

Dice Kayek'in sahibi Ayşe ve Ece Ege'nin öğretmenler için tasarladığı önlükler, düzenlenen programla tanıtıldı. Programda "Önlük ustalığın simgesidir" diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Olmuşluğun, muktedirliğin, muvaffakiyetin simgesidir. İşe başlamış olmanın, çalışıyor olmanın, kolları sıvamanın, karşıdan görüldüğünde sorunları çözecek kişinin geliyor olduğunun, ben buradayım, bilgimle, tecrübemle, deneyim ve yeteneklerimle buradayım demenin temsilidir. Mesleğin güçlü temsiliyetidir" dedi.

Öğrenci için öğretmenin okuldaki duruşunun, giyim kuşamının, konuşması ve hitabının çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, önlüğün yalnızca çocuklar üzerinde değil herkes üzerinde olumlu bir hissiyat oluşturduğuna dikkati çekti. Bakan Selçuk, "Okullarımızda kurulan tasarım beceri atölyelerinde öğretmenlerimiz çok daha aktif ve deneyime yönelik eğitimin içerisinde olacaklar. Atölyelerin daha da yaygınlaşacağını düşünürsek bu zaten öğretmenlerimizin ihtiyacı olarak önümüze gelecekti. Buradan hareketle öğretmenlerimizin ve öğretmen

kuruluşlarının da görüşlerini alarak bir önlük tasarımı üzerinde çalıştık" diye konuştu.

Dünyaca ünlü Türk modacılar Ayşe ve Ece Ege, bir erkek modeli, iki farklı kesimde kadın modeli olmak üzere üç ayrı önlük tasarladı. Önlükler dikilip pilot uygulama için öğretmenlere teslim edildi. Tasarımlarda rahatlık ve kullanışlılık ön planda tutuldu. Öneriler alındı ve örnek modeller fikir alışverişiyle geliştirilerek önlüklere son şekli verildi. Önlüklerin üretimi ise Türkiye'nin önemli bir firması tarafından tamamıyla gönüllü olarak yapılacak. Pilot uygulama, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemimde İstanbul'dan başlayarak yaygınlaştırılacak. Önlüklerin kullanımı tamamen gönüllük esasına dayalı olacak. İsteyen öğretmenler önlükleri ücretsiz olarak temin edebilecek.