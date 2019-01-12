Öğretmen, Otomobilinde Tabancayla Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu
23 dakika önce
ADIYAMAN'da, ilkokul öğretmeni Erhan Y. (29), otomobilinde tabanca ile göğsünden vurularak ölmüş olarak bulundu.
ADIYAMAN'da, ilkokul öğretmeni Erhan Y. (29), otomobilinde tabanca ile göğsünden vurularak ölmüş olarak bulundu.
Dün gece Beşpınar
mesire alanında dolaşan bir grup vatandaş, 27 HH 729 plakalı otomobilde bir kişiyi hareketsiz görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma
tarafından yapılan incelemede göğsünden vurulmuş kişinin Adıyaman
'daki Cengiz Topel
İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Erhan Y. olduğu belirlendi. Otomobilde tabanca da bulan ekipler, Erhan Y.'nin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırmaya başladı. Erhan Y.'nin cesedi ise incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:17 Kaynak: DHA
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