Öğretmen seçiminde sosyal mesafeye uyulmayan okulun müdürü açığa alındı - Son Dakika

Öğretmen seçiminde sosyal mesafeye uyulmayan okulun müdürü açığa alındı

İZMİR'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, velilerin öğretmen seçimi yapmak için okulun bahçesinde sosyal mesafeye aldırış etmeden toplanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü Mehmet Y.'nin açığa alındığı öğrenildi.

İZMİR'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, velilerin öğretmen seçimi yapmak için okulun bahçesinde sosyal mesafeye aldırış etmeden toplanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü Mehmet Y.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece istedikleri öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, saat 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken, Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, okul müdürü Mehmet Y.'nin, soruşturma bitinceye kadar tedbir amaçlı olarak açığa alındığı belirtildi.

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Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:30 Kaynak: DHA

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23:13
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
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20:31
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20:29
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