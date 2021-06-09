Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın ve tüm şehitler için Zeynelabidin Camisinde mevlit okundu.

Mevlidin ardından Yalçın'ın öğretmenlik yaptığı okulda anma programı düzenlendi.

Programa katılanlar okul girişindeki deftere şehit öğretmen hakkında duygularını ve düşüncelerini yazdı.

Yalçın'ın şehit olmadan kendi emekleriyle yaptığı müzik sınıfında arkadaşları tarafından "Magosa Limanı" türküsü seslendirildi.

Türkünün ardından şehit öğretmenin fotoğrafının olduğu masaya karanfiller bırakıldı.

Programa, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.