Son Dakika Haberleri: Öğretmen Şengül Karaca'nın şüpheli ölümü davası
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Öğretmen Şengül Karaca'nın şüpheli ölümü davası

47 dakika önce

Beyoğlu'nda kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca'yı, pencereden ittiği iddiasıyla bir sanığın yargılandığı davada, maktulün herhangi bir zehirlenmeye maruz kalmadığına ve nasıl düştüğü konusunda tıbben bir değerlendirme yapılamadığına ilişkin adli tıp raporu...

Öğretmen Şengül Karaca'nın şüpheli ölümü davası, System.String[]
Beyoğlu'nda kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca'yı, pencereden ittiği iddiasıyla bir sanığın yargılandığı davada, maktulün herhangi bir zehirlenmeye maruz kalmadığına ve nasıl düştüğü konusunda tıbben bir değerlendirme yapılamadığına ilişkin adli tıp raporu mahkemeye ulaştı.
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Aydın ve avukatı katılmazken, maktul Karaca'nın yakınları ve avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, Karaca'nın ölümünün nasıl gerçekleştiği konusunda hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını kaydetti.
Raporda, Karaca'nın otopsisi sırasında alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemesinde tespit edilen alkolün ölümü meydana getirebilecek düzeyde olmadığı belirtilerek, doku örneklerindeki ilaç etken maddesi "ketiapin"in ise tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı kaydedildi.
Tüm bu gerekçeler ve olayın oluş şekli dikkate alındığında, öğretmen Karaca'nın zehirlenerek öldüğüne yönelik tıbbi delillerin bulunmadığı vurgulanan raporda, kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu kaydedildi.
Raporda, "Yüksekten düşme fiilinin sorulduğu üzere maktulün sanık tarafından evin penceresinden atılmasıyla mı, pencereden kendisinin aşağıya atlamasıyla mı meydana geldiği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu oy birliği ile mütalaa olunur." ifadeleri kullanıldı.
Raporun açıklanmasının ardından, Karaca'nın avukatları ve yakınları tutuksuz sanığın tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, öğretmen Şengül Karaca'nın cep telefonundaki sosyal medya hesaplarına ulaşılarak bilirkişi raporu aldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hasan Aydın'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:34 Kaynak: AA
Beyoğlu, Adli Tıp, Güncel
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