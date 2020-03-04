Öğretmen servis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Öğretmen servis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:50 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezinde sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Ayhanlar köyünde görev yaptıkları ilkokula giden 7 öğretmeni taşıyan İsmet Güneş yönetimindeki 50 BK 134 plakalı minibüs, 50 FS 972 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 2 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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