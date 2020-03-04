Öğretmen servis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmen servis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Öğretmen servis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Öğretmen servis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezinde sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Ayhanlar köyünde görev yaptıkları ilkokula giden 7 öğretmeni taşıyan İsmet Güneş yönetimindeki 50 BK 134 plakalı minibüs, 50 FS 972 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 2 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Nevşehir, Avanos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı
CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:29:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmen servis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]