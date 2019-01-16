Öğretmen Servisi Karda Mahsur Kaldı
27 dakika önce
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle öğretmenleri taşıyan midibüs yolda kaldı.
Niğde
'de yoğun kar yağışı nedeniyle öğretmenleri taşıyan midibüs yolda kaldı.
Okulların öğleden sonra tatil edilmesinin ardından Merkeze bağlı Dikilitaş
'ta görev yapan öğretmenler Niğde'ye dönüş sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle midibüsün yoldan çıkması sonucu kara saplandı. Öğretmenlerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi. Minibüste yaklaşık 30 yakın öğretmenin bulunduğu öğrenildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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