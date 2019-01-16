Son Dakika Haberleri: Öğretmen Servisi Karda Mahsur Kaldı

Öğretmen Servisi Karda Mahsur Kaldı

27 dakika önce

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle öğretmenleri taşıyan midibüs yolda kaldı.

Öğretmen Servisi Karda Mahsur Kaldı, System.String[]
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle öğretmenleri taşıyan midibüs yolda kaldı.

Okulların öğleden sonra tatil edilmesinin ardından Merkeze bağlı Dikilitaş'ta görev yapan öğretmenler Niğde'ye dönüş sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle midibüsün yoldan çıkması sonucu kara saplandı. Öğretmenlerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi. Minibüste yaklaşık 30 yakın öğretmenin bulunduğu öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

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