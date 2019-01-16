Öğretmen Servisi Karda Mahsur Kaldı
2 saat önce
- Öğretmen servisi karda mahsur kaldıNİĞDE - Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle öğretmenleri taşıyan midibüs yolda kaldı.
- Öğretmen servisi karda mahsur kaldı
NİĞDE - Niğde
'de yoğun kar yağışı nedeniyle öğretmenleri taşıyan midibüs yolda kaldı. Mahsur kalan öğretmenler olay yerine giden ekipler tarafından kurtarıldı.
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'ta görev yapan öğretmenler Niğde'ye dönüş sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle midibüsün yoldan çıkması sonucu kara saplandı. Öğretmenlerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi. Minibüste yaklaşık 30'a yakın öğretmenin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:13 Kaynak: İHA
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