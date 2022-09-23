ÖĞRETMEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ, BAŞINA DOĞRAMA TAHTASI İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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ÖĞRETMEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ, BAŞINA DOĞRAMA TAHTASI İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

23.09.2022 12:27

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55), tartıştığı eşi Zeliha Durmuş'u (41) başına mutfaktaki doğrama tahtası ile vurarak öldürdü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55), tartıştığı eşi Zeliha Durmuş'u (41) başına mutfaktaki doğrama tahtası ile vurarak öldürdü.

Olay, sabah erken saatlerinde Aydınlık Mahallesinde meydana geldi. Cahit Zarif İlkokulu sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı. Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Süleyman Durmuş'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

Süleyman Durmuş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖĞRETMEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ, BAŞINA DOĞRAMA TAHTASI İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖĞRETMEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ, BAŞINA DOĞRAMA TAHTASI İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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