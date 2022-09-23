Olay, sabah erken saatlerinde Aydınlık Mahallesinde meydana geldi. Cahit Zarif İlkokulu sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı. Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaynak: DHA

Süleyman Durmuş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖĞRETMEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ, BAŞINA DOĞRAMA TAHTASI İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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