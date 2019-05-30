Öğretmen ve öğrenciler 15 Temmuz şehitleri için fidan dikti

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi sırtlarında oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı alanının boş kısmına Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu öğretmen ve öğrencileri 100 adet sarıçam ve huş fidanı dikti. Bazı öğretmen ve öğrenciler yanlarında getirdikleri isimlikleri diktikleri fidanlara bağladı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, fidan dikim öncesinde fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.

Daha sonra açılan çukurlara öğretmen ve öğrenciler, orman işletme müdürlüğü personeli ile birlikte fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

Ömer Abak, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ta planlı ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte bu tür hatıra ormanlarıyla boş saha bırakmamaya çalıştıklarını söyledi.

Şehitler anısına fidan diktiklerini anımsatan Abak, "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı geniş bir alanda yer alıyor. Burada kurumlarımız ve okullarımızın fidan dikmeleri için yer bırakıyoruz. Bugün Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu öğretmen ve öğrencileri 100 adet sarıçam ve huş fidanı diktik. Bu organizasyon, öğrencilerimizin ağaç ve orman sevgisini pekiştirmenin yanı sıra 15 Temmuz şehitlerimizin anısına güzel etkinlik oldu. Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Katılımcılar fidan dikiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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