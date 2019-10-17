Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

Öğretmen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

13 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmen ve öğrencileri sokak temizliğine dikkat çekmek için çevre temizliği yaptılar.

Öğretmen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmen ve öğrencileri sokak temizliğine dikkat çekmek için çevre temizliği yaptılar.

Okul Müdürü Müslüm Yalçın, sağlık, temizlik ve beslenme kulübü tarafında hazırlanan etkinlikle, öğrencilere temizlik bilincini kazandırmak, mahalle sakinlerine ise, sokaklarını temiz tutma duyarlılığını hatırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Temizlik etkinliğinde, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin yer aldığını ifade eden Yalçın, "Yapmış olduğumuz çalışmayla okulumuzun çevresinde bulunan sokaklarda çevre temizliği yaptık. Öğrencilerimiz çok keyifli bir şekilde kendilerine verilen görevi yerine getirdiler böylelikle öğrencilerimize hem okulda hem de okul dışında yerlere çöp atmayarak çevreyi tutma bilincini kazandırdık." dedi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen, koğuşlarındaki çöpü dökmeyen öğrencilere zorla çöpleri yedirdi
Ünlü iş iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade Hakkari'de ilkokul yaptırıyor Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:04:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]