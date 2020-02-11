Öğretmen ve öğrenciler depremzede çocuklar için oyuncak hazırlıyor - Son Dakika

Ağrı'nın Hamur ilçesinde öğrenciler ile öğretmenler, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için başlattığı kampanyayla oyuncak yapıyor.

Başsavcı İhsan Eroğul Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Mevlana İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzede çocuklar için "İyilik Hepimize İyi Gelecek" projesi kapsamında yardım kampanyası başlattı.

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği projede, bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, kendi imkanlarıyla depremden etkilenen çocuklar için oyuncak hazırladı.

Kolilere konulan oyuncak ve çeşitli malzemeler, önümüzdeki günlerde kargo ile deprem bölgesine gönderilecek.

Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ve İlçe Belediye Başkanı Cezmi Ergül oyuncak yapan öğretmen ile öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremzede çocuklar için hazırlanan oyuncak yapma ve toplama çalışmasının oldukça anlamlı olduğunu anlatan Tuncer, şöyle konuştu:

"Buradaki arkadaşlarımız olaya farklı bir açıdan baktı ve çocukları daha çok düşünüp onlara karınca kararınca oyuncak toplayarak kendi yaptıkları oyuncakları hediye ettiler. Deprem ve büyük afetlerde insanın ilk ihtiyacı tabii ki başını sokabilecek bir yer ve ısınabilecek bir battaniye ama oradaki çocukları da düşünmek lazım. Oradaki insanların afet dolayısıyla bunu düşünmesini bekleyemeyiz. Oradakiler muhtemelen kaynaklarını gıda, barınma ve ısınmaya harcar."

Gözyaşları içinde konuşan öğrencilerden Semihat Toptaş da depremzedeler için çok üzüldüklerini belirtti.

Depremzede çocukların üzülmemesi ve moral bulması için böyle bir etkinlik yaptıklarını vurgulayan Toptaş, "Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Elazığ ve Malatya'da çok büyük bir deprem oldu. Depremde hayatını kaybeden çok insan oldu onlara rahmet diliyoruz. Sağ kalanlar da inşallah daha iyi ve mutlu olurlar. Mutlu olsunlar istiyoruz, kimseye zarar gelmesin." dedi.