ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ - Son Dakika

İZMİR'in Bayındır ilçesinde bulunan köy okulunun müdürü 24 yıllık öğretmen Kemal Demirkol (51), okulu baştan aşağı yenileyerek, yeni bir görünüm kazandırdı. Öğretmen ve öğrencilerle birlikte okulu sıcak bir eğitim yuvası haline dönüştürdüklerini söyleyen Demirkol, "Okul bambaşka bir yer oldu. Okul sadece benim işyerim değil aynı zamanda evim" dedi.

Bayındır'ın kırsal mahallesi Fırınlı'daki 7 derslikli, 4 öğretmen ve 92 öğrencili Fırınlı İlkokulu'nun müdürü evli ve 3 çocuk babası Kemal Demirkol, eskiyen okula yeni bir görünüm kazandırmak için kolları sıvadı. Demirkol'un öncülüğünde okuldaki öğretmen ve öğrencilerin de katkılarıyla okul baştan aşağı değişerek yeni görünüm kazandı. Sınıflarda görsel eğitimi sağlamak için okulda kablolu internet ağı da oluşturuldu. Böylelikle tüm sınıflar, Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanır hale geldi. Bahçedeki bina duvarları, öğretmen ve öğrencilerin yardımıyla masal kahramanları figürleriyle süslenerek boyandı. Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve sanata ilgi duymalarını sağlamak amacıyla drama, Karagöz-Hacivat sahnesi ve görsel sanatlar atölyesi de kuruldu.

'İNTERNETTEN BAKARAK İŞLERİ ÖĞRENDİK'

Okula yeni bir çehre kazandıran Demirkol, "1967 yılında yapılmış yıpranmış bir okuldu. Bilmediğim işlerdi. İnternetten bakarak işleri öğrendik. Kapılarımızı yeniledik, sınıfların internet bağlantılarını kurduk. Okulumuzu boyadık. Öğrencilerimizin tepkisi çok güzeldi. Farklı bir okula gelmiş gibi hissettiler. Öğrenci ve öğretmenlerimizle okul bahçesindeki duvarları masal kahramanlarıyla süsledik. Çeşitli atölyeler kurduk. Çocuklarımız güzel etkinlikler yapmaya, ürünler üretmeye başladı. Karagöz-Hacivat sahnesini de kendimiz yaptık. Çocuklarımız oyunlar sahnelemeye başladı. Öğretimle beraber verdiğimiz eğitim çocukların özgüvenini geliştirdi. Çocuklara ivme kazandırdı. Daha da güzeli o gözlerindeki ışık hiç sönmeden büyük bir heyecanla okula gelip gitmeleri en büyük ödül oldu. Okul bambaşka bir yer oldu. Okul sadece benim işyerim değil aynı zamanda evim" dedi.