Üye Girişi
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ - Son Dakika

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ

23.11.2021 14:21

İZMİR'in Bayındır ilçesinde bulunan köy okulunun müdürü 24 yıllık öğretmen Kemal Demirkol (51), okulu baştan aşağı yenileyerek, yeni bir görünüm kazandırdı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde bulunan köy okulunun müdürü 24 yıllık öğretmen Kemal Demirkol (51), okulu baştan aşağı yenileyerek, yeni bir görünüm kazandırdı. Öğretmen ve öğrencilerle birlikte okulu sıcak bir eğitim yuvası haline dönüştürdüklerini söyleyen Demirkol, "Okul bambaşka bir yer oldu. Okul sadece benim işyerim değil aynı zamanda evim" dedi.

Bayındır'ın kırsal mahallesi Fırınlı'daki 7 derslikli, 4 öğretmen ve 92 öğrencili Fırınlı İlkokulu'nun müdürü evli ve 3 çocuk babası Kemal Demirkol, eskiyen okula yeni bir görünüm kazandırmak için kolları sıvadı. Demirkol'un öncülüğünde okuldaki öğretmen ve öğrencilerin de katkılarıyla okul baştan aşağı değişerek yeni görünüm kazandı. Sınıflarda görsel eğitimi sağlamak için okulda kablolu internet ağı da oluşturuldu. Böylelikle tüm sınıflar, Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanır hale geldi. Bahçedeki bina duvarları, öğretmen ve öğrencilerin yardımıyla masal kahramanları figürleriyle süslenerek boyandı. Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve sanata ilgi duymalarını sağlamak amacıyla drama, Karagöz-Hacivat sahnesi ve görsel sanatlar atölyesi de kuruldu.

'İNTERNETTEN BAKARAK İŞLERİ ÖĞRENDİK'

Okula yeni bir çehre kazandıran Demirkol, "1967 yılında yapılmış yıpranmış bir okuldu. Bilmediğim işlerdi. İnternetten bakarak işleri öğrendik. Kapılarımızı yeniledik, sınıfların internet bağlantılarını kurduk. Okulumuzu boyadık. Öğrencilerimizin tepkisi çok güzeldi. Farklı bir okula gelmiş gibi hissettiler. Öğrenci ve öğretmenlerimizle okul bahçesindeki duvarları masal kahramanlarıyla süsledik. Çeşitli atölyeler kurduk. Çocuklarımız güzel etkinlikler yapmaya, ürünler üretmeye başladı. Karagöz-Hacivat sahnesini de kendimiz yaptık. Çocuklarımız oyunlar sahnelemeye başladı. Öğretimle beraber verdiğimiz eğitim çocukların özgüvenini geliştirdi. Çocuklara ivme kazandırdı. Daha da güzeli o gözlerindeki ışık hiç sönmeden büyük bir heyecanla okula gelip gitmeleri en büyük ödül oldu. Okul bambaşka bir yer oldu. Okul sadece benim işyerim değil aynı zamanda evim" dedi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ

İnternet, Öğretmen, Karagöz, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Gece hatıra pozu veren arkadaşlar, evde fark ettikleri detay nedeniyle dehşeti yaşadı 14:22 Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Gece hatıra pozu veren arkadaşlar, evde fark ettikleri detay nedeniyle dehşeti yaşadı AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir 14:14 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı

Son Dakika Haberleri
14:24 İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları
14:14 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir
14:10 Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti
14:01 Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası
13:44 Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
13:42 Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!
13:38 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde
13:35 Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan çok tartışılacak yorum
İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları         
14:24
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Seren Serengil'den "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a olay cevap: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a olay cevap: Kılıfını hazırladın         
13:26
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti         
11:34
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor         
10:50
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 14:32:09. #1.12#
SON DAKİKA: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER EL BİRLİĞİ İLE OKULU YENİLEDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement