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Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu - Son Dakika

Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu

29.09.2021 09:37

Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu Fırça ve boyayı bu sefer resim için değil evi yanan vatandaş için ellerine aldılar Öğretmen ve öğrenciler yangında zarar gören evi boyadı Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, evi...

Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu

Fırça ve boyayı bu sefer resim için değil evi yanan vatandaş için ellerine aldılar

Öğretmen ve öğrenciler yangında zarar gören evi boyadı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, evi yanan vatandaşın yardımına koştu.

Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Okul Müdürü Naim Ahmetoğlu öncülüğünde evi yanan vatandaşa yardımda bulundu. Bir yandan boya temin eden öğretmen ve öğrenciler, daha sonra ellerine fırça ve boya alıp, yangında zarar gören evin duvarlarını boyadılar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Naim Ahmetoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Meslek Lisesi Öğrencilerimiz Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında ellerinin ulaşabildiği her yere ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Proje çerçevesinde yaklaşık 15 gün önce mahallede evi yanan bir vatandaşa yardımda bulunduklarını belirten Ahmetoğlu, "Bu yıl takvimimizi belirlerken okulumuzda taşımacılık yapan bir şoförümüzün evinin yandığını duyduk. Kendisini ziyaret ettiğimizde evin iç ve dış cephesinin ciddi manada boyaya ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Kendi proje ekibimizle bunu paylaştıktan sonra yardımseverlerimize ulaşıp neler yapabileceğimiz planladık. Öğrencilerimizle birlikte 8 kova boya temin edip aileye teslim ettik. Bunun yanında kendimizde elimizden geldiği kadar öğrencilerimizle beraber evi yanan velimize yardımcı olduk" dedi.

Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Alan Şefi Filiz Tercanlı ise proje kapsamında çevrede olup bitenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Müdürümüz de köyde yangını duymuş. Bizde daha önce yardımseverlerimiz aracılığıyla bize ulaşan boyalarımızdan buradaki aileye yardım ettik. Meslek lisesi öğrencilerimizle aileye yardıma geldik. Boya temininin yanı sıra öğrencilerimiz boya badana yapmak olsun, eşya taşımak olsun ellerinden gelen yardımda bulundular" ifadelerini kullandı.

'Meslek Lisesi Öğrencilerimiz Ailelerle Buluşuyor' projesinde yer almanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Çiğdem Baran isimli öğrenci de, "İnsanlara yardım etmek, iyilik yapmak her anlamda güzel. Böyle bir projede olduğum için mutluyum. Kendim yaşamışçasına empati kurmaya çalıştım. Yaşanan her olay insanlar için zor olabiliyor. Onlara elimden geldiğince yardım etmek istedim. Çünkü bu benim en başta insanlık vazifem. Okul sadece matematik ya da Türkçe değildir. Aynı zamanda insani değerlerin öğretildiği bir yerdir. Biz okulda aslında hayata atılıyoruz. Hayata dair her şeyi öğrenme fırsatını okulda bulabiliyoruz ve bir şekilde kendimizi böylece geliştirebiliyoruz" diye konuştu.

Onur Esici isimli öğrenci ise "Evi yanan kişi aynı zamanda bizim köylümüz. Yardım etmek bizi ayrıca mutlu etti. Yardımı sadece köylülerden beklemek zorunda değiliz. Ayrıca yanan ev, zaten bir öğrenci arkadaşımızın evi. Yardım etmek çok güzel bir duygu" dedi.

Evi yanan Mahmut Ölgü isimli vatandaş ise öğretmen ve öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirterek, "Okul müdürümüz, öğrencilerle birlikte hemen yardımımıza koştu. 8 kova boya getirdiler. Ben çok sevindim. Daha önce de taziye evi ve camimizi boyamışlardı. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu
Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu
Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu
Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu

Anadolu Lisesi, Öğretmen, Tuşba, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu - Son Dakika


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