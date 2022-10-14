Öğretmen ve öğrenciler gıda israfına dikkati çekmek için yemek yaptı - Son Dakika
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Öğretmen ve öğrenciler gıda israfına dikkati çekmek için yemek yaptı

14.10.2022 14:08
Öğretmen ve öğrenciler gıda israfına dikkati çekmek için yemek yaptı

Ankara'da öğretmen ve öğrenciler, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında, gıda israfına dikkati çekmek amacıyla birlikte yemek yaptı.

Ankara'da öğretmen ve öğrenciler, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında, gıda israfına dikkati çekmek amacıyla birlikte yemek yaptı.

Özel Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şeker-İş Sendikası ve TÜRSAB okulları öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, öğretmenler ve aşçılık bölümü öğrencileri, şeker pancarı ve doğal ürünleri kullanarak tatlı çeşitleri ve yemek hazırladı.

Etkinlik öncesi açıklama yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, gıda güvencesinin sağlanamadığı bir dünyada, adil ve demokratik bir düzen içinde yaşayabilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre, bir milyar insanın açlıktan etkilendiğini aktaran Gök, "Özellikle gelişmiş ülkelerin çöplüklerine atılan yiyecek maddelerinin, dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olması, bir tarafta israfın diğer tarafta da açlığın korkunç boyutunu ortaya koymaktadır." dedi.

Türk mutfağı ve Türk sofralarının atıksız özelliği üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Gök, "Müslüman-Türk geleneğinde ekmek, hatta kırıntısı bile bir nimettir. Türk anası, kızı, gelini, sofradan artan yiyecekleri hiçbir zaman çöpe atmamış, farklı şekillerde değerlendirmişlerdir." diye konuştu.

TÜRSAB Eğitim Koordinatörü Nuri Uygun, dünya genelinde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlere dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Deniz Serin, ürünleri her yönüyle kullanarak israfın önüne geçmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Öğrencilerin atık ürünleri nasıl değerlendirmesi gerektiğiyle ilgili eğitim düzenlediklerini bildiren Serin pratik uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Onuncu sınıf öğrencisi Mert Emir de yemek atıklarıyla geri dönüşüme katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

Onuncu sınıf öğrencisi Cenk Şevki Coşkun ise doğal ve katkısız ürünler kullanarak atık israfını durdurmak istediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Dünya Gıda Günü, Ankara, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrenciler gıda israfına dikkati çekmek için yemek yaptı - Son Dakika

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