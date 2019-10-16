Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrenciler okul duvarlarını boyadı
Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrenciler okul duvarlarını boyadı

Öğretmen ve öğrenciler okul duvarlarını boyadı

1 saat önce

Siirt Fevzi Çakmak Ortaokulundaki öğretmen ve öğrenciler okulun duvarlarını boyadı.

Öğretmen ve öğrenciler okul duvarlarını boyadı, System.String[]

Siirt Fevzi Çakmak Ortaokulundaki öğretmen ve öğrenciler okulun duvarlarını boyadı.


Okul çıkışında bir araya gelen gönüllü öğretmen ve öğrenciler duvarlarını boyayarak, okulun güzel bir görünüm kazanmasını sağladı.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Dilek Bora, okulu daha temiz bir görünüme kavuşturmak için bu çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Okulumuzu renklendirmeye çalışıyoruz. Öğrenciler için hem eğlence oluyor hem de boya yapma kabiliyeti kazanıyorlar. Öğrenciler aynı zamanda görsel sanatlar alanında da kendilerini geliştiriyor. Bu çalışmayı okul yönetiminin onayı ile sürdürüyoruz." dedi.

Bora Füzesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:15 Kaynak: AA
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