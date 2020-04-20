Öğretmen ve öğrenciler TBMM'nin açılışının 100. yılı için klipte buluştu - Son Dakika

Daha sonra 23 öğretmen ve çocukların katılımıyla hazırlanan klipte, "Bugün 23 Nisan" adlı eser seslendirildi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro'da görevli Ferda Çelik'in bestelediği "Bugün 23 Nisan" adlı şarkı, 23 öğretmen ve çocukların çektikleri kısa videolarla hazırlandı. Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı klip, Meclisin açılışının 100. yılına ithaf edildi.

Malatya 'da öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılına özel klip hazırladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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