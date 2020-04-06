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Öğretmen ve öğrencilerden 16 dilde "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Öğretmen ve öğrencilerden 16 dilde "evde kal" çağrısı Hakkari Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri korona virüsü nedeniyle 16 dilde "Evde Kal" çağrısı yaptı.
Öğretmen ve öğrencilerden 16 dilde "evde kal" çağrısı
HAKKARİ - Hakkari Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri korona virüsü nedeniyle 16 dilde "Evde Kal" çağrısı yaptı.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 16 farklı dilde "evde kal" çağrısı yaptıkları video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Halit Dinç, eğitimlerini evlerinde gören öğrencilerle okul tatilini memleketlerinde geçiren öğretmenlerle birlikte 16 dilinde "evde kal" mesajı verdiklerini belirterek, evde kalmanın herkes için önemli olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:53 Kaynak: İHA
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