Öğretmen ve öğrencilerden 50 bin avroluk proje
2 saat önce
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı "Sanayinin Lokomotifi Kayseri'den Mobilya ve Makine Hamlesi Projesi" Avrupa Birliğinden (AB) onay aldı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:32 Kaynak: AA
'nin İncesu
ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı "Sanayinin Lokomotifi Kayseri'den Mobilya ve Makine Hamlesi Projesi" Avrupa
Birliğinden (AB) onay aldı.
AB, Erasmus+Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetleri kapsamında İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeyi 68 puan vererek onayladı. Okul Müdürü Bülent Kaya
proje ile Türkiye
'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan mobilya ve makine bölümü öğrencilerinin ileride yapmayı düşündükleri işlerinde başarı göstermeleri için kendilerini geliştirebileceklerini belirtti.
Proje ile 49 bin 840 avro hibe kazanıldığını vurgulayan Kaya, 24 öğrencinin İtalya
ve Romanya
'ya gitmeye hak kazandığını ifade etti.
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