Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrencilerden 50 bin avroluk proje
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Öğretmen ve öğrencilerden 50 bin avroluk proje

2 saat önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı "Sanayinin Lokomotifi Kayseri'den Mobilya ve Makine Hamlesi Projesi" Avrupa Birliğinden (AB) onay aldı.

Öğretmen ve öğrencilerden 50 bin avroluk proje, System.String[]
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı "Sanayinin Lokomotifi Kayseri'den Mobilya ve Makine Hamlesi Projesi" Avrupa Birliğinden (AB) onay aldı.
AB, Erasmus+Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetleri kapsamında İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeyi 68 puan vererek onayladı.
Okul Müdürü Bülent Kaya proje ile Türkiye'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan mobilya ve makine bölümü öğrencilerinin ileride yapmayı düşündükleri işlerinde başarı göstermeleri için kendilerini geliştirebileceklerini belirtti.
Proje ile 49 bin 840 avro hibe kazanıldığını vurgulayan Kaya, 24 öğrencinin İtalya ve Romanya'ya gitmeye hak kazandığını ifade etti.
Murat Erat, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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