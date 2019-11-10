Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu
Son Dakika Yerel Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

7 saat önce

- Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosuERZURUM - Erzurum'da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yıl dönümünü kutlamak için anlamlı bir video çekti.

- Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

ERZURUM - Erzurum'da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yıl dönümünü kutlamak için anlamlı bir video çekti.

Çat İlçesine bağlı Yavi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için hazırladıkları videoda " Atatürk deyince aklına ne geliyor?" sorusuna cevap verdiler.

Yaklaşık 25 öğrenci ve 2 öğretmen sorulara " Aklıma vatan sevgisi, kadın erkek eşitliği, özgürlük, laiklik, çalışmak, inkılap ve Türkiye Cumhuriyeti geliyor" gibi cevaplar verdiler. Öğrencilerin Atatürk'e duyduğu sonsuz sevgiyi anlattığı video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Erzurum, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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