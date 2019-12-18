Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri - Son Dakika

Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri

6 saat önce

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri, System.String[]

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karaşeyh Köyü Ortaokulu'nda geçen yıl müdür Şener Çelik'ten piyano eğitimi alan öğrencilerin de yer aldığı koro ekibi, İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda konser verdi. Konserde piyano çalan öğrencilerin Neşet Ertaş türkülerini seslendiren öğretmenleriyle sağladıkları uyum ise ilgiyle izlendi. Konser programına Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla kültürel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Geçen yıl Karaşeyh Köyü Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü ve müzik öğretmeni Şener Çelik kendi imkanları ile aldığı piyano ile öğrencilerimize piyano eğitimi vermeye başladı. Aldıkları eğitimler sayesinde piyano çalmayı öğrenen bu çocuklar, bugün öğretmenleri ile birlikte güzel bir konser etkinliği düzenledi. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederek onları bu çerçevede yetiştirmek temel felsefemizdir. Şener hocam başta olmak bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Adilcevaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı
Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Son Dakika Haberleri
21:30 Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu" - Son Dakika
21:30 TBMM Başkanı Şentop FETÖ, PKKYGP ile mücadele Türkiye'nin öncelikli güvenlik meselesi - Son Dakika
21:30 Bakan Turhan: "Yakında kazmayı vuracağız" - Son Dakika
21:30 Gaziantep'te su tankerleri hırsızlığında 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüphelilere ulaşıldı - Son Dakika
21:29 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:32:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]