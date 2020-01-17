Öğretmen ve Öğrencilerden Köpek Yavrularına Şefkat - Son Dakika

Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka bahçesi 4 yavru köpek yavrusuna ev sahipliği yapıyor.

Okulun Motor Bölümü Öğretmeni Mehmet Karadere ve okul idarecileri okulun arka bahçesine taşıdıkları hayvan sevgisiyle öğrencilere de örnek oldu.

Sahipsiz 4 köpek yavrusu, kullanılmış bir dolaptan dönüştürülen kulübelerinde, okul yemekhanesinden artan yemekler, çevredeki lokantalardan ve vatandaşlardan gelen yiyeceklerle beslenirken, öğrencilere de hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.