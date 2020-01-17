Öğretmen ve Öğrencilerden Köpek Yavrularına Şefkat - Son Dakika

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Öğretmen ve Öğrencilerden Köpek Yavrularına Şefkat
7 saat önce
Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka bahçesi 4 yavru köpek yavrusuna ev sahipliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka bahçesi 4 yavru köpek yavrusuna ev sahipliği yapıyor.
Okulun Motor Bölümü Öğretmeni Mehmet Karadere ve okul idarecileri okulun arka bahçesine taşıdıkları hayvan sevgisiyle öğrencilere de örnek oldu.
Sahipsiz 4 köpek yavrusu, kullanılmış bir dolaptan dönüştürülen kulübelerinde, okul yemekhanesinden artan yemekler, çevredeki lokantalardan ve vatandaşlardan gelen yiyeceklerle beslenirken, öğrencilere de hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.
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