Öğretmen ve Öğrencilerden Köpek Yavrularına Şefkat - Son Dakika
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Öğretmen ve Öğrencilerden Köpek Yavrularına Şefkat

7 saat önce

Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka bahçesi 4 yavru köpek yavrusuna ev sahipliği yapıyor.

Öğretmen ve Öğrencilerden Köpek Yavrularına Şefkat, System.String[]

Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka bahçesi 4 yavru köpek yavrusuna ev sahipliği yapıyor.

Okulun Motor Bölümü Öğretmeni Mehmet Karadere ve okul idarecileri okulun arka bahçesine taşıdıkları hayvan sevgisiyle öğrencilere de örnek oldu.

Sahipsiz 4 köpek yavrusu, kullanılmış bir dolaptan dönüştürülen kulübelerinde, okul yemekhanesinden artan yemekler, çevredeki lokantalardan ve vatandaşlardan gelen yiyeceklerle beslenirken, öğrencilere de hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.

Anadolu Lisesi, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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