Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamlı video
Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamlı video

Öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamlı video

11 dakika önce

Kars'ta şehit isminin verildiği ilkokul ile anaokulundaki öğrenci ve öğretmenler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdikleri video hazırladı.

Öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamlı video, System.String[]

Kars'ta şehit isminin verildiği ilkokul ile anaokulundaki öğrenci ve öğretmenler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdikleri video hazırladı.

Merkeze bağlı Ölçülü köyünde 2007 yılında şehit olan Piyade Komando Çavuş Turgay Salgar'ın isminin verildiği Şehit Turgay Salgar İlkokulu ile Anaokulundaki öğrenci ve öğretmenler, harekatta görevli Mehmetçiğe destek amacıyla "Bu Vatan Kimin" adlı şiirin seslendirildiği video hazırladı.

Şehit Salgar'ın fotoğrafının da yer aldığı videoda öğrenci ve öğretmenler, sınıflarda asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:02 Kaynak: AA
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