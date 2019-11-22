Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve öğrencilerden şiir dinletisi
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Öğretmen ve öğrencilerden şiir dinletisi

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ara tatil etkinlikleri kapsamında, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince şiir dinletisi düzenlendi.

Öğretmen ve öğrencilerden şiir dinletisi, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ara tatil etkinlikleri kapsamında, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince şiir dinletisi düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen şiir dinletisinde, öğrenci ve öğretmenlerin seslendirdiği şiirler davetlilerce ilgiyle dinlendi ve büyük beğeni topladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, programın çok güzel hazırlandığını belirterek, şiir dinletisinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı. - AĞRI

Türk Telekom, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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