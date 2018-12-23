Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve Öğrencilerden Sokak Köpeklerine Mama Desteği

Öğretmen ve Öğrencilerden Sokak Köpeklerine Mama Desteği

4 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir grup hayvansever öğretmen ve öğrenci, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini besledi.

Öğretmen ve Öğrencilerden Sokak Köpeklerine Mama Desteği, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir grup hayvansever öğretmen ve öğrenci, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini besledi.


Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir araya gelerek, Domaniç- İnegöl karayolunda bulunan sokak köpeklerine mama götürdü.

Organizasyonu yapan Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğretmeni Uğur Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.


Haftanın en az üç günü buraya öğretmenlerle ekmek, makarna, et ve kemik parçaları getirdiklerini ifade eden Kalyoncu, daha sonra öğrencilerin de kendilerine katıldığını belirtti.

Kalyoncu, ilçeye yakın bir mevkide besledikleri sağlık durumu kötü olan 2 köpeğin destek alınca toparlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Okul sadece meslek, matematik, fizik, kimya öğrenilen yer değildir. Biz burada farklı şeyleri de öğretmenin peşindeyiz. Her akşam haberlerde insanların hayvanlara şiddetini izliyoruz. Hayvanlara merhametle yaklaşalım. İnsanlar korkuyor köpeklerden, saygı duyuyorum. Sürekli gelip gidiyoruz biz buraya, hiç köpek saldırmadı. Burada insanlar arabalarıyla gelip köpekleri besliyor. Onlarca köpek insanların etrafında toplanıyor ama bir tanesi bile saldırmıyor."

Öğrenci Kerem Karaman da "Öğretmenlerimiz daha önce sürekli geliyorlarmış. Bunu öğrenince birlikte gelmeye karar verdik. Çok güzel oldu bizim için, insanların köpeklere ve hayvanlara merhametli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:25 Kaynak: AA

Kütahya, Domaniç, Güncel
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