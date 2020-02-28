Öğretmen ve öğrencilere âfet eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilere âfet eğitimi - Son Dakika

Öğretmen ve öğrencilere âfet eğitimi

7 saat önce

Yıldırım Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrenci ve öğretmenlerine temel afet bilinci eğitimi verildi.

Öğretmen ve öğrencilere âfet eğitimi, System.String[]

Yıldırım Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrenci ve öğretmenlerine temel afet bilinci eğitimi verildi.


Yıldırım Belediyesi, okullarda verdiği afet eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu'nda 130 engelli öğrenci ile 50 öğretmen ve personelin katıldığı eğitimde, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konusunda bilgiler verildi. Afet öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere aile bireyleriyle birlikte alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde deprem anında yapılması gereken 'çök, kapan, tunun' hareketi uygulamalı olarak gösterildi. Teorik eğitimin ardından ise Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu bahçesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği çıkan yangın uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak söndürülürken yangında mahsur kalan bir öğrencin de tahliye edildiği tatbikat gerçeğini aratmadı. - BURSA

Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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