Öğretmen ve öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilere 'Temel Afet Bilinci' eğitimi - Son Dakika

Öğretmen ve öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü ve AFAD işbirliği ile "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Öğretmen ve öğrencilere

Adana Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü ve AFAD işbirliği ile "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.


Akif Palalı Anadolu Lisesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Gülcan Keskin tarafından verilen eğitime öğretmen ve öğrenciler katıldı. Afet sırasında ve sonrasında değil, afet öncesinde neler yapılabileceğine dair çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gülcan Keskin, "Risk ve tehlikenin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Tehlike, toplum üzerinde olumsuz etki yaratabilecek doğal, teknolojik veya insandan kaynaklı bir durumdur. Risk ise tehlikenin gerçekleşme oranıdır. Bir tehlike can, mal, çevre, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi veya kültürel varlıklar üzerinde kötü bir etki oluşturur ve bu etkilere karşı bizim yerel olanaklarımız yetersiz kalırsa bu afete dönüşür. Tehlike bir afet değildir. Afet, bizim tehlikelerle mücadele edemememiz durumunda ortaya çıkan sonuçtur" dedi.


"Önlem alıp, direnç göstererek kayıp minimuma indirgenmeli"


Bir şehrin afete dirençli olup olmamasından önce, insanların "Biz ne kadar dirençliyiz?" diye kendilerini sorgulaması gerektiğini dile getiren Keskin, "Dünyada artık insanlar kaderci olmaktan çıkıp daha bilinçli ve farkında olmaya başladı. Bu durum da yaşam alanlarımızı etkiliyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızda bir afetten önce önlemlerimizi alıp, direnç göstererek, olası bir afette can, mal ve üretim kaybımızı minimuma indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Eğitime katılan öğretmen ve öğrenciler, ülkede ve şehrimizde meydana gelen afetler, alınması gereken tedbirler ve deprem anında doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirildi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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