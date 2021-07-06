Öğretmen ve öğrencilere voleybol turnuvası morali

Pandemi sürecinde etkilenen öğretmen ve öğrencilerin, iletişimlerini artırmak, morallerini yükseltmek, onları motive etmek amacıyla, Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Spor Müdürlüğümü tarafından ortaklaşa düzenlenen okullar arası Voleybol Turnuvası bugün büyük bir heyecanla başlayacak.

Spora ve sporcuya destek veren ve her zaman yanında olmaya gayret gösteren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Voleybol Turnuvası maçlarını yakından takip edecek.

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Voleybol Turnuvasında; Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert lisesi, Akyazı Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu, Akyazı Halk Eğitim Müdürlüğü ter dökecekler.

Saat 20.00'de yapılacak ilk maçla başlayacak olan Voleybol Turnuvası hakkında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Belediyemiz ve İlçe Spor Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvamız gençlerimize moral olsun, motivasyon olsun istiyoruz. Bizler onların yanında olarak destek vereceğiz tüm halkımızdan da, dostluğun ve mücadelenin kazanacağı bu güzel maçları izlemek üzere bu akşam ve diğer maçlara Akyazı Kapalı Spor salonumuza davet ediyoruz" dedi. - SAKARYA