Öğretmen ve öğrencileri "köy okulları" için klipte buluştu (1)

BURCU ÇALIK - Müziğe gönül veren öğretmen Caner Menemencioğlu, tüm gelirini köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak için kullanacağı albümünde ilk klibin çekimlerini, 100 öğrencisiyle yaptı.Ankara'daki Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulunda teknoloji tasarım öğretmenliği yapan, aynı zamanda şarkı sözü yazan ve besteleri bulunan 39 yaşındaki Caner Menemencioğlu, müziğe tutkusunu köy okullarındaki öğrencilerin hayatına dokunabilmek için bir araca dönüştürdü.Bu kapsamda 23 Nisan'da "3 Hece" isimli albüm çıkaran Menemencioğlu, tüm gelirini köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak için kullanacağı albümün ilk klibini de öğrencileriyle çekti.Harikalar Diyarı'nda yapılan klip çekimleri, öğrencilerin coşkulu danslarıyla renkli görüntülere sahne oldu.Menemencioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'ten bu yana öğretmenlik görevini sürdürdüğünü belirtti.Müzikten, sanattan hiç kopmadığını, bu yeteneğiyle çocuklara ulaşabilmeyi istediğini dile getiren Menemencioğlu, "Bir albüm yapalım ve bu albümden elde edilecek tüm gelirleri köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak için kullanalım düşüncesiyle yola çıktık." dedi.Öğrencilerinin isteği üzerine albümdeki bir şarkıya klip çekmeye karar verdiğini ifade eden Menemencioğlu, klipte 100 öğrencisinin rol aldığını anlattı."Bir ağabey gitar getirmişti, onunla müziğe başladım dese yeter"Klipte, okuldaki 5 ve 7'nci sınıf ile mezun öğrencilerinin yer aldığını bildiren Menemencioğlu, "Çocuklar çok mutlu. O kadar heyecanlılar ki bir aydır bugünü bekliyorlar. Onların heyecanını görmek bile beni çok mutlu etti." diye konuştu.Köy okullarındaki öğrencilerin olanaklarının kısıtlılığı, enstrümanlara, sanata ulaşmada şehirlerdeki akranlarına göre dezavantajlı olması nedeniyle onlara destek vermek istediğini vurgulayan Menemencioğlu, şöyle devam etti:"Benim elimden gelen müzik. Köy çocukları gitarla, piyanoyla tanışsın istiyorum. Belki aralarından ileride başarılı bir piyanist, viyolacı, dünyaca ünlü bir müzisyen çıkacak. İleride 'Ben okuldayken bir ağabey bana gitar getirmişti, onunla müziğe başladım' dese benim için yeterli. Tek amacım bu. Eğitimcilik sanıyorum böyle bir şey, bunu hissettiriyor bende.""Klip çekiminde çocuklar iç dünyalarını dışa vurabildi"Menemencioğlu, çocukların okulda ders ve sınav döngüsü içinde olduğuna, genellikle beden eğitimi, resim ve müzik derslerini çok sevdiğine dikkati çekti.Müzik derslerinde çocukların kendilerini çok fazla ifade edemediğini düşündüğünü belirten Menemencioğlu, şunları kaydetti:"Örneğin klip çekilirken dans ettiğimiz çocuklar içinde o kadar içe kapanık, utangaç, konuşurken gözlerinize bakamayan çocuklar var ki... Bu çocuklar bir ay içinde o kadar farklı kişilik özellikleri sergilediler ki inanamadım. İç dünyalarını dışa vurabildiler, sıkılganlıklarını yendiler, ev-okul-ders çalış-sınava hazırlan rutininden çıkabildiler. Müziğin böyle bir gücü var. Çocukların iç dünyasına ulaşmamız gerekiyor. Elimden geldiğince buna çalışıyorum.""Gönül ister ki çok daha fazlası olsun"Elde ettikleri gelirle alabildikleri enstrümanların klipte kullanıldığını anlatan Menemencioğlu, "Okulumuzda beklettiğimiz enstrümanlarımız var. Orglar, sazlar, gitarlar, vurmalı çalgılar aldık. Daha çok 4'üncü, 5'inci sınıfların müziğe, ritme iyi alışabilmeleri için gerekli enstrümanların hepsini temin ettik. Gönül ister ki çok daha fazlası olsun." dedi.Enstrümanların gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren köy okullarına ulaştırılacağını bildiren Menemencioğlu, şu ifadeleri kullandı:"Bizim istediğimiz daha fazla destek olunması. Örneğin destek verecek bir müzikevinden bir gitarı 150 liraya değil de 125 liraya alabilsem, 10 gitarda bir gitar daha fazla alabilmiş olacağım. Bir çocuğa daha gitar gönderilebilecek. Bu kadar minimal düşünüyoruz. Keşke bu halka büyüse, büyük sanatçılarımız da destek verse. Köy okullarına gidip konserler versek, çocuklara enstrümanları tanıtabilsek benden daha mutlusu olmayacak."