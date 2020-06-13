Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor - Son Dakika

Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor

Samsun'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen Bayram Bolat ile öğrencileri, okullarının bahçesine diktikleri sebzelerin hasadını da gerçekleştiriyor.

Samsun'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen Bayram Bolat ile öğrencileri, okullarının bahçesine diktikleri sebzelerin hasadını da gerçekleştiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde önemi daha fazla hissedilen tarım ürünlerinin yetiştirilmesi amacıyla, İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Bayram Bolat, "Maarif Hareketi Projesi" kapsamında öğrencileriyle sebze yetiştirmeye karar verdi.

Bolat ile öğrencileri, okul bahçesinde hazırladıkları 100 metrekarelik alanda sebze bahçesi oluşturdu.

Öğrencilerin hem teknolojiden uzak doğayla iç içe olmaları hem de sebze üretiminin önemine dikkat çekilmesini amaçlayan çalışma kapsamında, Bolat ve öğrencileri, zaman zaman okula gelerek ekilen domates, salatalık, biber, fasulye, patlıcan gibi sebzelerin bakımını yaptı, olgunlaşanların da hasadını gerçekleştirdi.

Okulu ziyaret eden İlkadım Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğrencilerin mutluluğuna ortak olarak eline çapa alıp ürün veren sebzelerin hasadını yaptı.

Akmeşe, AA muhabirine, öğrencilerle oluşturdukları bahçede yetiştirdikleri ürünlerin bakımını yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bolat ve öğrencilerin büyük emek vererek yetiştirdikleri organik ürünlerin çok önemli olduğuna işaret eden Akmeşe, "Okullar pandemi nedeniyle kapanınca çocuklarımız dijital ortamlarda ders görmeye başladı. Bu süreçte çocuklarımızın doğayla, toprakla olan mesafesinde oluşan boşluğun bu şekilde doldurulması çok önemli. Öğrencilerimizin çoğu, kendi ektikleri sebzeleri ilk defa görüyor, hatta çoğu bunları nasıl toplayacaklarını burada öğrendi. Bu bilincin gelişmesi adına bu proje bizim için çok önemli." dedi.

Okul Müdürü İbrahim Baysal ise öğrencilere doğayla iç içe olma bilincinin aşılanması adına çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

"Öğrenciler çapa yapıyor, ürünlerin büyümesini izliyor"

Öğretmen Bayram Bolat da çocuklara doğal ürünler yetiştirmeyi teşvik etmek adına okullarında sebze bahçesi oluşturduklarını anlattı.

Kovid-19 sürecinde okulun kapalı olması ve bir süre çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle, öğrencilerin her zaman okula gelemediğini dile getiren Bolat, "Sokağa çıkma izinlerinin olduğu dönemlerde aileleriyle gelerek bahçede çalıştılar. Çocuklarımız domatesi, salatalığı, anneleri masaya getirdiğinde görüyor. Bunların nasıl yetiştiğini, öyküsünü yaşamalarını, sahiplenmelerini ve emek vererek büyütmesini istedik." diye konuştu.

Salgın sürecinde tarımsal üretimin öneminin daha fazla hissedildiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bunun için çocuklarımızın doğa ve toprakla olan ilgisini pekiştirmek istedik. Öğrencilerimiz şimdi geliyor, bitkilerin çapasını yapıyor, ürünlerin büyümesini izliyor, hasadını yapıyor. Öğrencilere topraktan sofraya gelen sebze ve meyvelerin hangi evrelerden geçtiğini gösteriyoruz. Çocuklarımız da çok mutlu oluyor."

Sebze bahçesinde görev alan öğrenciler de kendi yetiştirdikleri ürünlerin büyümesini gördüklerini, yetiştirdikleri ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor

Bolat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor - Son Dakika

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