Son Dakika › Güncel › Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu beğenildi - Son Dakika
Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu beğenildi
7 saat önce
MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:33 Kaynak: DHA
MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi. Video, izleyenlerden beğeni gördü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda öğretmenler, okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler, şehrin çeşitli ilçelerinde manzara eşliğinde İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Videoda ayrıca kentin tarihi mekanlarına da vurgu yapılırken, seyredenler tarafından büyük beğeni gördü.
Son Dakika Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu