Öğretmen ve öğrencilerin duyarlılığı engelli kediyi sağlığına kavuşturdu

Sivas Süleyman Demirel Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri kırılan ayak kemiği yanlış kaynadığı için topallayan kediyi ameliyat ettirip bakımını üstlendi.



Sivas'ta okulun bahçesinde bulunan ayağı kırılmış ve yanlış yerden kaynamış olan bir sokak kedisi, Süleyman Demirel Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından ameliyat ettirildi. Okul öğretmenleri tarafından adı 'Mahmure Su' konulan kedinin ameliyatı, Sivas Hayvan Hastanesinde Yrd. Doç. Dr. İlker Şen tarafından yapıldı. Ayağı alçıya alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, okul yapmış olduğu bu davranışla örnek olarak gösterildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Süleyman Demirel Ortaokulu Türkçe öğretmeni Hanife Döner, kedinin ameliyat masraflarının okul idaresi ve öğretmenler arasında toplayarak karşılandığını söyledi. Döner, "2 yıldır öğrencilerimizle birlikte okulumuzun bahçesinde birçok sokak hayvanı besliyoruz. Fakat ilk defa okulumuzun bahçesine engelli, yaralı bir kedimiz geldi. Öğrencilerimiz bu duruma o kadar çok üzüldüler ki gelip bize haber verdiler. Daha sonra biz Mahmure Su'yu Sivas Hayvan Hastanesine götürdük. Tetkiklerini yaptırdık, röntgeni çekildi ve ayağının ameliyat olabileceğini eski haline dönebileceği söylendi. Okul idarecilerimize bu konuyu açtık. Okul idaremiz bu konu hakkında bize sonuna kadar destek verdi. Ameliyatını biz yaptıralım dedi. Öğretmen arkadaş ve idarecilerimiz gerekli olan tedavi masrafını birlikte topladı, ameliyatını yaptırdı. Şuanda tedavi süresi henüz devam ediyor. Öğrencilerimiz çok üzülmüştü Mahmure Su'nun ayağına onlarda çok sevindiler. Duyarlılıklarından dolayı öğretmen arkadaşlarıma, okul idaremize çok teşekkür ediyorum. Havalar çok soğuk o yüzden evime götürüyorum. Önümüzdeki hafta sargıları açılacak ve daha iyi olacak. Şuanda sağlık durumu gayet iyi. Biz öğrencilerimize hep şunu aşıladık; bir hayvana sahip çıkmak, hayvan sever olmak değildir. Tam tersi insanlığın bir gereğidir. Çocuklarımız bu konuda çok duyarlı. Dışarıda hasta, yaralı, bakıma muhtaç ne kadar kedi varsa getiriyorlar. Burada hep beraber bakıyoruz. Öğrencilerime de çok teşekkür ediyorum, gerçekten yaşayarak öğretmek çok daha güzel. Hayvan Hastanesinde ameliyatı yapan Yrd. Doç. Dr. İlker Şen'e de teşekkür ediyoruz" dedi.



"Bu davranış örnek olmuştur"



Süleyman Demirel Ortaokulu Müdürü İhsan Karadağ ise, "Mahmure Su isimli kedimizi, okulumuzun bahçesinde bulduğumuzda ayağı yanlış kaynamış ve yürümesi sıkıntılı durumdaydı. Sağ olsun bizim öğretmen ve idareci arkadaşların iş birliği ile hayvan hastanesine götürüp tedavi ettirdik. Bu konuda da emeği geçen öğretmenlerimizi ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Hayvanlarla aynı dünyayı paylaştığımız için onlar ortak değerlerimiz. Onları korumamızda fayda var. Öğretmen arkadaşlarımızın bu konuda davranışları öğrencilere de bir örnek olmuştur. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Okuldaki öğrenciler ise kedinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluklarını dile getirerek, "Mahmure Su diğer kediler gibi koşabilecek, yürüyebilecek, istediği her şeyi yapabilecek. Biz onu çok seviyoruz" dediler. - SİVAS