Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri sürüyor - Son Dakika

Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri sürüyor

16.12.2020 14:19
Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri sürüyor, System.String[]

Öğretmen ve öğrencilerin, indirimli seyahat kartlarından yararlanabilmesi için 1 Ocak 2021 tarihine kadar vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Öğretmen ve öğrencilerin, indirimli seyahat kartlarından yararlanabilmesi için 1 Ocak 2021 tarihine kadar vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Şefliği'nce düzenlenen indirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartları için vize uyarısı geldi. Öğretmen ve öğrencilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce belirlenen indirimden yararlanabilmesi için, indirimli seyahat kartlarını 01 Ocak 2021 tarihine kadar vize ettirmeleri gerekiyor. İndirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartları vize işlemleri il genelindeki tüm Kocaelikart otomatik dolum cihazları ve dolum noktalarından bakiye yüklemesi esnasında belge ibraz etmeden otomatik olarak yapılabilecek. Kredi Kartı ile bakiye yüklemek isteyen öğretmen ve öğrenciler ise kartlarının vize işlemlerini Kocaelikart bayilerinden veya otomatik dolum cihazlarından yapabilecek. Ayrıca indirimli öğretmen ve öğrenci seyahat kartlarının vize işlemleri Kocaelikart dolum bayilerince bakiye dolumu esnasında otomatik olarak da yapılabilecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yapılan bir diğer önemli açıklamada ise; öğretmen ve öğrenci seyahat kartları vize işlemlerinin ücretsiz olduğu, hiç bir bayinin vize işlemleri sırasında ücret talep etmeyeceği ifade edildi. Herhangi bir sebeple vize işlemi yapılamayan kartlarda vize işlemini yaptırmanın kart sahibinin sorumluluğunda olduğu, vizesi yapılmadığı gerekçesi ile tam ücret ödenen kartlardan idare olarak sorumlu olunmadığı, tüm sorumlulukların kart sahiplerinde olduğu bildirildi. - KOCAELİ

Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri sürüyor
Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi         
14:06
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Daha önce hiç korona vakasının görülmemişti! Madende çalışan işçi ve ailesinin testleri pozitif çıktı Daha önce hiç korona vakasının görülmemişti! Madende çalışan işçi ve ailesinin testleri pozitif çıktı         
12:03
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmen ve öğrencilerin seyahat kartı vize işlemleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei