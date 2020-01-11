Öğretmen ve sağlıkçıların elinden "Su Kabağı" sanata dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmen ve sağlıkçıların elinden 'Su Kabağı' sanata dönüşüyor - Son Dakika

Öğretmen ve sağlıkçıların elinden "Su Kabağı" sanata dönüşüyor

7 saat önce

Bingöl'de öğretmen ve sağlıkçıların katıldığı kursta, su kabakları işlenerek abajur halinde sanata dönüşüyor.

Öğretmen ve sağlıkçıların elinden

Bingöl'de öğretmen ve sağlıkçıların katıldığı kursta, su kabakları işlenerek abajur halinde sanata dönüşüyor.


El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Yılmaz Kaya, daha önce ev olarak kullanılan mekanda Halk Eğitimi Merkezinin desteğiyle çeşitli kurslar açarak hem katılımcıların stres atmasını hemde el sanatıyla çeşitli ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Şuanda öğretmen ile doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık çalışanlarına yönelik açılan "Su Kabağı" işleme sanatı ile abajur ve avizeler yapılmaya başlandı. Mesaiden kalan zamanlarını el sanatıyla geçiren kadın kursiyerler, su kabaklarının üzerine ince işçilikle çeşitli desenler çizmesiyle ayrı bir görsel ortaya çıkıyor.


Kurs hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Yılmaz Kaya, "Bugüne kadar 5 farklı sanatsal alanda kurs verdim ve halen aktif devam eden kursumuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi evimi kurs için atölyeye çevirdim. Buraya da doktor, hemşire ve öğretmenler olmak üzere bayan arkadaşlarımız geliyorlar. Kursumuzda abajur, avize, kol çantası ve darbuka üretiyoruz. Her kursun sonunda ise bir sergi açıyoruz ve kimileri bunun satışını yapıyor, kimileri ise hobi olarak sergiliyor" dedi.


Bingöl Devlet Hastanesinde hemşire olan Dilber Demir ise "Hastanede çalıştığım için gün içinde yaşadığım stresi bertaraf etmek için su kabağı kursuna katıldım. Türkiye'de eşine az rastlanır sanatsal faaliyet olan su kabağı işlemeciliğini icra ediyor olmak çok büyük bir mutluluk. Burada hem stres atıp hem de çok iyi arkadaşlıklar kurduk. Kurs hocamız Yılmaz beye bize bu imkanları sağladığı için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİNGÖL

Yılmaz Kaya, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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