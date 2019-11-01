Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve veliler kan bağışı yaptı
Son Dakika Güncel Öğretmen ve veliler kan bağışı yaptı

Öğretmen ve veliler kan bağışı yaptı

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri ve veliler kan bağışında bulundu.

Öğretmen ve veliler kan bağışı yaptı, System.String[]

Sivas Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri ve veliler kan bağışında bulundu.


Cumhuriyet İlkokulu bahçesine Türk Kızılayı Sivas Şubesi tarafından kurulan stantta okul öğretmenleri ve veliler kan bağışı yaptı.


Okul Müdürü Ahmet Turan Arslanbüken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak öğretmenleriyle birlikte Kızılay'a kan bağışı kararı aldıklarını belirtti.

Velilerden de olumlu cevaplar aldıklarını ifade eden Arslanbüken, "Kızılay ile irtibata geçerek bugün okulumuzun bahçesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz kan bağışında bulundu." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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