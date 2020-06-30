Öğretmen ve veliler online toplantıda buluştu - Son Dakika

Öğretmen ve veliler online toplantıda buluştu

2020 eğitim ve öğretim yılının sonunda aile toplantısını telekonferans ile gerçekleştirdi.

2020 eğitim ve öğretim yılının sonunda aile toplantısını telekonferans ile gerçekleştirdi.


Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının sonunda öğretmenlerin yer aldığı bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Mart ayının ortalarından itibaren başlayan Korona virüs sürecinde öğrenciler ile özel olarak ilgilenen öğretmenlerle salgın nedeni ile online buluştuklarını dile getiren Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül, "2019-2020 eğitim öğretim yılı, sene sonu Uğur ailesi toplantımızı gerçekleştirdi. Okulda bulunan öğretmenlerimiz ile sene sonu aile toplantımızı ne yazık ki Korona virüs salgını nedeni ile yüz yüze gerçekleştiremedik. Telekonferans sistemi ile bir araya gelerek seneyi değerlendirdik. Yeni dönemde çok özlediğimiz öğrencilerimiz ile inşallah yüz yüze eğitimde buluşmak istiyoruz. Okulumuzda tüm hazırlıklarımızı ve alt yapı çalışmalarımızı yaptık. Salgının bir an önce bitmesini ve öğrencilerimiz ile birlikte okulda buluşacağımız günü bekleyeceğiz" dedi. - DÜZCE

Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:11 Kaynak: İHA

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