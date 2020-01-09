Öğretmen ve velilerden kan bağışı - Son Dakika

Afyonkarahisar Karşıyaka İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler ve öğrenci velileri Kızılay'a kan bağışında bulunarak hem farkındalık oluşturdular, hem de örnek bir davranış sergilediler.



Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nin okullarda başlattığı kan bağışı kampanyasına Afyonkarahisar'ın başarılı okullarından Karşıyaka İlkokulu'nda görev yapan öğretmen ve öğrenci velileri yoğun katılım gösterdi.



Kızılay'ın okullarda farkındalık oluşturmak için düzenlediği organizasyona Karşıyaka İlkokulu'nda görev yapan öğretmen ve öğrenci velileri yoğun bir katılım göstererek örnek bir davranışa imza attılar. Kan bağışı sonrası öğretmen ve öğrenci velilere teşekkür eden Okul Müdürü Abdullah Gökdeniz, kan bağışı kampanyasına katılım gösterenlere teşekkür belgesi takdim etti. - AFYONKARAHİSAR