Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve velilerden öğrencilere simit ve ayran ikramı
Son Dakika Yaşam Öğretmen ve velilerden öğrencilere simit ve ayran ikramı

Öğretmen ve velilerden öğrencilere simit ve ayran ikramı

19 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde son günlerde kamuoyunda çıkan simitle ilgili olumsuz haberlerin öğrencilerde algı oluşturmaması için gönüllü veli ve öğretmenler tarafından simit ayran ikramı yapıldı.

Öğretmen ve velilerden öğrencilere simit ve ayran ikramı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde son günlerde kamuoyunda çıkan simitle ilgili olumsuz haberlerin öğrencilerde algı oluşturmaması için gönüllü veli ve öğretmenler tarafından simit ayran ikramı yapıldı.


Şaphane İlkokul Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, "Millet olarak olumlu değerlerimiz ve geleneklerimizin unutulmaması, ekmeğe saygı, yardımlaşma ve İşbirliği temalarının işlendiği etkinlik öğrencileri mutlu etti. Gönüllü veli ve öğretmenlerimize hassasiyetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Geleneklerimizin yaşatılması konusunda velilerimizin gösterdiği hassasiyet bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Şaphane, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisiyle ilişkiye giren eski model hakkında soruşturma açıldı
Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek Şeyma Subaşı, amuda kalktığı pozuyla vücudunun güzelliğini gözler önüne serdi Güzel şarkıcı Rihanna, kendi çıkardığı aydınlatıcısını göğsüne sürerek tanıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 12:48:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmen ve velilerden öğrencilere simit ve ayran ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]